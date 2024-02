Nuoto, Simone Cerasuolo pensa già a Riccione: “Tra 20 giorni appuntamento importante, le medaglie arriveranno”

Simone Cerasuolo ha chiuso al sesto posto la Finale dei 50 rana, prova valida per i Campionati Mondiali 2024 di nuoto, competizione in fase di svolgimento a Doha, in Qatar.

Una prova positiva per l’azzurro, apparso competitivo trovandosi a fronteggiare con tutti i big della disciplina e chiudendo con il tempo di 26”93. Una volta arrivato in zona mista il nuotatore ha commentato la sua prestazione, dimostrandosi già focalizzato però sui Campionati Italiani di Riccione, dove cercherà di strappare il pass olimpico:

“Son contento di aver migliorato dalle batterie dalle semifinali – ha detto l’atleta ai microfoni di RAI Sport – al momento in nuotata non sono brillantissimo, anche se in parte è stato voluto perché tra venti giorni abbiamo un appuntamento importante. Vale come esperienza“.

In ultimo Cerasuolo ha aggiunto: “Io continuo a lavorare, prima o poi le medaglie arriveranno“.