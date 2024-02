Nuoto, Simona Quadarella può vincere anche gli 800 sl? Quali avversarie troverà

E perché non sognare la magica doppia? Simona Quadarella il pensierino lo starà facendo, dopo essersi messa al collo l’oro dei 1500 stile libero dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga a Doha (Qatar). L’azzurra ha letteralmente dominato la scena ed è andata a prendersi la seconda affermazione assoluta a livello iridato della carriera, sempre nelle trenta vasche, citando il sigillo a Gwangju (Corea del Sud).

Simona ha saputo approfittare dell’assenza di Katie Ledecky, che ha preferito non prendere parte a questa gara per pensare direttamente alle Olimpiadi di Parigi. Successo che ha permesso a Quadarella di qualificarsi per i Giochi e quindi avere quest’ulteriore soddisfazione. A questo punto si può pensare in grande anche negli 800 stile libero (16 febbraio le heat e il 17 la Finale), vista la condizione manifestata.

Quali saranno le avversarie? Preso atto delle defezioni di Ledecky, della canadese Summer McIntosh, dell’australiana Lani Pallister e della cinese Li Bingjie, due volte argento a Doha (400 e 1500 sl), le rivali più qualificate dovrebbero essere la neozelandese Erika Fairweather, oro nei 400 sl in Qatar e autrice in stagione del tempo di 8:21.23, la tedesca Isabelle Gose e la russa (naturalizzata francese) Anastasiia Kirpichnikova.

Fairweather, per quanto visto all’Aspire Dome, è l’atleta da temere maggiormente per la sua capacità di spaziare, visto anche quanto messo in mostra nei 200 sl. Da capire come Quadarella riuscirà a interpretare le 16 vasche, avendo come obiettivo la conquista di un tempo migliore o equivalente all’8:25.0 previsto dalla FIN per la qualificazione a Cinque Cerchi. Certo, dovesse arrivare la medaglia, il discorso cronometrico verrebbe meno.