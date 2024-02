Nuoto, Sara Franceschi: “Una medaglia incredibile che mi dà serenità”

Una bella storia quella di Sara Franceschi. La toscana, condizionata negli ultimi mesi da un problema alla spalla, era stata costretta a interrompere la preparazione per cercare di trovare una soluzione. Una criticità con cui si trova a convivere e per questo i punti interrogativi non mancavano in avvicinamento ai Mondiali 2024 di Doha. Ebbene, oggi una lietissima sorpresa.

Franceschi, infatti, ha ottenuto la medaglia di bronzo dei 400 misti dei Mondiali 2024 di Doha, conquistando anche la qualificazione olimpica e realizzando un vero e proprio sogno: “Dedico questa medaglia a mio nonno Claudio, che è venuto a mancare esattamente un anno fa, e a mio padre Stefano che mi è sempre stato vicino e che ha creduto in me anche nei momenti difficili che nel tempo libero ama cucinare e sperimentare ricette nuove“, le sue parole molto emozionate.

“E’ una medaglia incredibile, inaspettate perché ho passato un autunno non semplice. E’ arrivato anche il pass olimpico e ciò mi consente di essere più serena“.Un riscontro dalle caratteristiche molto particolari perché per si è trattato della seconda medaglia nella specialità e del secondo bronzo.

Il primo fu conquistato da Novella Calligaris a Belgrado 1973, quando la grande campionessa nostrana ottenne l’oro negli 800 sl. Risultato, quest’ultimo, replicato da Simona Quadarella ieri.