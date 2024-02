Nuoto, Ruta Meilutyte fuori nei 100 rana! Pilato e Castiglioni avanzano senza brillare

Batterie dei 100 rana donne delle sorprese quelle della seconda giornata dei Mondiali 2024 di nuoto. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) eliminata la campionessa del mondo di Fukuoka (Giappone), la lituana Rūta Meilutytė. Una prestazione lontanissima dai suoi standard, probabilmente risentendo di un periodo di forma non eccelso, vista la collocazione anomala di questa rassegna iridata. 1:07.79 per lei e 17° tempo nell’overall.

Tutto si apre quindi, ma in casa Italia la condizione non sembra così eccelsa. Benedetta Pilato, che sul finire del 2023 ha ottenuto tempi eccellenti e la qualificazione olimpica in questa gara, ha fatto fatica a mettersi in moto. Un passaggio troppo lento nei primi 50 metri di 31.47 e poi un ritorno senza sussulti per un decimo tempo nell’overall di 1:07.24 che parla chiaro.

Vedremo se in semifinale ci saranno margini di crescita, altrimenti si guarderà la Finale dalla tv. Lo stesso ragionamento vale per Arianna Castiglioni che ha forzato troppo i primi 50 metri per i suoi standard attuali (31.29) e negli ultimi 25 metri si è spenta la luce. La lombarda, entrata con il 13° tempo (1:07.48) nel penultimo atto, avrà un’altra chance, con l’obiettivo di ottenere il tempo limite per i Giochi (1:06.3).

A guidare le fila le altre favorite di questa prova. La cinese Tang Qianting si è espressa piuttosto bene, nuotando in 1:06.16 davanti all’olandese Tes Schouten (1:06.46) e all’irlandese Mona McSharry (1:06.49). Vedremo se nel pomeriggio questi valori saranno confermati.