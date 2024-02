Andate in archivio le batterie dell’ottava e ultima giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) un day-8 di heat nel quale in casa Italia sono arrivate tutte qualificazioni alle gare del pomeriggio.

Nei 400 misti uomini Alberto Razzetti ha fatto vedere in acqua non poca stanchezza e la sua prestazione da 4:15.84 non è ben augurante in vista della Finale, dal momento che il ligure è entrato con l’ultimo tempo utile. Sarebbe necessario un cambio di passo deciso soprattutto nella frazione a dorso, ma è da capire se Razzetti ne sarà capace. A svettare nell’overall mattutino è stato lo statunitense David Johnston (4:12.51).

“Sopravvive” Sara Franceschi al termine delle heat della medesima distanza. La toscana è molto lontana dalla sua miglior forma, dal momento che il problema alla spalla si fa sentire, e quindi il 4:43.61 (ultimo tempo di ingresso alla Finale) è una chance per dare tutto quello che c’è. A svettare nella graduatoria complessiva è stata la canadese Tessa Cieplucha (4:40.80).

Missione compiuta per la 4×100 mista uomini, entrata in Finale e qualificata per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Michele Lamberti (54.23), Ludovico Blu Art Viberti (59.19), Federico Burdisso (52.25) e Alessandro Miressi (48.53) hanno realizzato il sesto tempo di 3:34.20 nella graduatoria comandata dagli USA (3:32.53). Nel pomeriggio vi saranno alcuni cambi, con gli inserimenti di Nicolò Martinenghi a rana e di Gianmarco Sansone a delfino, ma vincere una medaglia sarà molto difficile.

Stesso discorso a Cinque Cerchi per la 4×100 mista femminile che ha ottenuto il settimo crono di ingresso nell’atto conclusivo di 4:02.62. Francesca Pasquino (1:01.37), Arianna Castiglioni (1:06.75), Costanza Cocconcelli (58.35) e Chiara Tarantino (56.15) hanno dato il loro contributo, ma si spera di fare meglio in Finale, dove dovrebbe essere chiamata in causa Benedetta Pilato a rana al posto di Castiglioni.