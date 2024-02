Andate in archivio le batterie della sesta giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in corsia. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) un day-6 di heat nel quale in casa Italia sono arrivati riscontri importanti, soprattutto in chiave olimpica. Si parte dai 50 stile libero uomini in cui Lorenzo Zazzeri (21.85) e Leonardo Deplano (21.98) hanno ottenuto l’accesso alle semifinali del pomeriggio, con il toscano che ha stampato il limite olimpico della distanza (21.8).

Un crono da valutare comunque in prospettiva, visti possibili inserimenti di altri o miglioramenti dello stesso Zazzeri. Tuttavia, l’atleta in questione un segnale l’ha dato. Il migliore delle heat è stato l’australiano Cameron McEvoy che in 21.13 ha strabiliato, intenzionato a confermare il titolo iridato di Fukuoka. Rimanendo in tema di Olimpiadi, target centrato dalla 4×200 sl maschile. Alessandro Ragaini (1:47.63), Stefano Di Cola (1:47.15), Marco De Tullio (1:47.66) e Filippo Megli (1:46.04) hanno qualificato ai Giochi la staffetta e ottenuto il pass per l’atto conclusivo mondiale con il terzo tempo (7:08.48). In vetta troviamo la Cina in 7:06.93 davanti alla Corea del Sud (7:07.61).

Simona Quadarella con grande tranquillità ha conquistato l’accesso alla Finale degli 800 stile libero donne di domani. La romana, oro in questa sede nei 1500 sl, va a caccia della magica doppia nelle 16 vasche e il secondo tempo nell’overall in 8:27.80 sta a certificare una buona condizione. La migliore delle heat è stata la tedesca Isabel Gose (8:26.49), bronzo nei 400 e nei 1500 sl a Doha e desiderosa di giocare un brutto scherzo all’azzurra. Quadarella poi dovrà guardarsi dalla neozelandese Erika Fairweather (8:28.15), campionessa del mondo dei 400 sl. Si prospetta un atto conclusivo interessante.

Nelle heat dei 100 delfino uomini Gianmarco Sansone ha siglato il 15° tempo della graduatoria complessiva di 52.46 e in semifinale avrà la chance di migliorare il proprio personale di 52.27. Il migliore delle batterie mattutine è stato l’austriaco Simon Bucher (51.42). Nei 200 dorso donne Claire Curzan vuol imitare l’australiana Kaylee McKeown, che l’anno scorso ottenne tutti e tre gli ori di questo stile, una cosa che non era mai accaduta. L’americana, vittoriosa nei 50 e nei 100, ci proverà e il 2:10.50 di stamane è un chiaro indizio.

In conclusione, niente da fare per Sonia Laquintana, impegnata nelle heat dei 50 delfino (22ma in 26.84). Azzurra lontana dal crono per l’accesso in semifinale (26.44), nella prova in cui la svedese Sarah Sjoestroem ha fatto una differenza imbarazzante rispetto alle altre, stampando un crono da 24.88, unica a infrangere la barriera dei 25″.