Nuoto, perché Thomas Ceccon non sarà ai Mondiali 2024. Un percorso diverso con un unico obiettivo

Dal momento in cui ha toccato la piastra nella finale dei 100 dorso al Mondiali di Budapest un anno e mezzo fa stabilendo il nuovo record del mondo, Thomas Ceccon ha cancellato tutti gli altri pensieri che non hanno a che fare con l’oro olimpico.

Il campione azzurro è il più “statunitense” dei nuotatori italiani come mentalità. Negli States il valore di un oro (ma sarebbe bene dire di un podio) olimpico non è paragonabile con nessun altro risultato sportivo e non c’è Mondiale che regga il confronto.

Thomas Ceccon è uno abituato a pensare con la propria testa, a fare quello che ritiene opportuno per la sua crescita senza ascoltare troppo le voci che spesso arrivano da più parti e alla fine questo metodo che si potrebbe anche chiamare anarchico (ma lo sarebbe solo fino a un certo punto perché Ceccon è uno che le regole le rispetta eccome) gli ha dato ragione, visto che al collo ha già un paio di ori mondiali e un paio di medaglie olimpiche.

Ceccon è anche abituato spesso a ragionare a voce alta, nessuno in questo modo, potrà accusarlo di ipocrisia, e in uno di questi ragionamenti ha lasciato capire chiaramente come non volesse arrivare a Parigi da campione del mondo, con i fari puntati addosso, e magari sfruttare quel piccolo effetto sorpresa che per Ceccon è sempre relativo ma magari può servire in fase avvicinamento ad alleggerire quello stress che inevitabilmente accompagnerà la vigilia della gara a cinque cerchi.

In un anno come quello in corso nessuno si può permettere a priori di discutere le scelte degli atleti. Partecipare o non partecipare al Mondiale anomalo di Doha dipende solo da quello che sentono tecnici e nuotatori e Ceccon da subito ha lasciato intendere che una sollecitazione importante a meno di sei mesi dal grande evento non era gradita. Per rimpinguare il bottino iridato il nuotatore veneto avrà tempo, per le Olimpiadi le cartucce sono un paio, forse tre e l’obiettivo è l’immortalità sportiva: come dargli torto?