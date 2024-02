Calendario Mondiali nuoto artistico 2024 oggi: orari 8 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

I Mondiali di nuoto artistico sono entrati nella loro fase finale. Settimo giorno di gare all’Aspire Dome di Doha, altre due competizione che terranno banco con l’Italia a caccia di un posto al sole.

Alle 12.00 la finale del duo libero: Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero sono entrate comodamente all’ultimo atto con l’ottavo posto. Ma la forbice per la terza piazza è quantomeno stretta: dalla terza piazza della Spagna all’ottava ci sono soltanto sei punti di differenza, attendiamoci una lotta importante.

In mattinata invece i preliminari della prova libera a squadre: fra le sedici iscritte anche le azzurre con Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino. Una gara che si rivela vitale per l’accesso alle Olimpiadi; l’Italia occupa al momento il quinto e ultimo posto utile per staccare il biglietto per Parigi.

Il settimo giorno di gara dei Mondiali di nuoto artistico di Doha 2024 sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport HD e da Rai2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-7 della capitale qatariana.

MONDIALI DOHA 2024

Giovedì 8 febbraio (orari italiani)

07.30 Nuoto artistico: programma libero squadra – Preliminari

12.00 Nuoto artistico: doppio libero – Finale

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO ARTISTICO DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD; Rai2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport