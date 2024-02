Una staffetta d’argento la 4×100 stile libero uomini dell’Italia nella Finale dei Mondiali 2024 di Doha. All’Aspire Dome della capitale del Qatar lo spettacolo non è mancato di certo, visto quanto fatto in prima frazione di questa gara dal cinese Pan Zhanle. L’atleta asiatico, capace già nel corso dei Giochi Asiatici di abbattere il muro dei 47″ (46.97), si è superato.

Lo stile liberista in questione, infatti, è andato a migliorare il record del mondo del rumeno David Popovici e l’ha portato a 46.80. Un tempo incredibile, con un passaggio pazzesco da 22.26 nei primi 50 metri. Un bel messaggio per tutti gli avversari in vista dei 100 sl sia nella gara individuale di questi Mondiali che per i Giochi Olimpici di Parigi.

Con questo crono lanciato, la Cina dunque si è tinta d’oro in 3:11.08. Seconda al mondo, come a Fukuoka, la staffetta nostrana. Ci si aspettava una prestazione migliore da Alessandro Miressi, probabilmente anche un po’ sballottato dalla prestazione mostruosa del cinese: 47.90 per il piemontese.

A seguire buone le altre frazioni degli azzurri, vista anche l’assenza di Thomas Ceccon: Lorenzo Zazzeri (47.99), Paolo Conte Bonin (47.83) e Manuel Frigo (48.36). Argento in 3:12.08 a precedere gli USA (3:12.29) e i britannici (3:12.55). Giusto ricordare l’assenza dell’Australia.