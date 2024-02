Nuoto, Nicolò Martinenghi ci crede: “In finale posso ancora limare qualcosa”

Nicolò Martinenghi prosegue il suo ottimo Mondiale e va a centrare la seconda finale individuale a Doha. Dopo l’argento nei 100 rana, il nativo di Varese si giocherà una medaglia anche nei 50, dopo aver vinto la propria semifinale, chiudendo con il secondo tempo complessivo (26”65) dietro all’australiano Sam Williamson (26”41). In finale ci sarà anche Simone Cerasuolo con il quinto crono (26”98).

Queste le prime parole di Martinenghi al termine della semifinale: “Davvero una bella gara. Ho fatto qualche errorino, ma ci sta. Sono contento. Domani credo ci possa essere ancora da limare, vedendo la gara di oggi. Continuo a ripetere comunque che il 50 è una gara molto a se e vedremo cosa verrà fuori”.

Poi anche un commento sulla medaglia d’oro di Simona Quadarella: “Abbiamo visto la finale perfettamente in camera di chiamata e la commentavamo con Simone. Un oro che ci mancava a questo Mondiale, sono molto contento per Simona e per l’Italia”.

La finale dei 50 rana ai Mondiali di Doha sarà domani e sarà anche la prima della giornata. Martinenghi ha sicuramente l’ambizione di conquistare un’altra medaglia in questa rassegna iridata, spingendosi magari anche verso uno straordinario oro.