Nuoto, Miressi ci prova nei 100 sl: “Ho ancora margine per la finale”

Alessandro Miressi chiude in testa la prima semifinale dei 100 stile libero ai Mondiali di Doha 2024. Il torinese ha fatto registrare il tempo di 47″88 e appare avere ancora margine per la finale, vista una prima vasca decisamente migliorabile. L’azzurro è approdato all’ultimo atto con il secondo tempo dietro al cinese Zhanle Pan.

Queste le impressioni dell’italiano in zona mista ai microfoni di Rai Sport: “Sono contento, va benissimo questo tempo per entrare in finale, anche se speravo di fare leggermente meno perché nel secondo 50 mi sentivo di tornar su molto velocemente. Sono passato un po’ piano in 23.05, magari se avessi fatto un po’ meglio avrei abbassato un po’ il tempo. Comunque sono soddisfatto, ho ancora margine da mettere per la finale di domani“.

Sugli avversari e sull’interpretazione della finale di domani: “Vedendo i tempi siamo tutti lì a parte il cinese (Zhanle Pan, ndr) che ha già dimostrato di essere superiore con il record del mondo. Sarà dura, dobbiamo cercare di impostarla forte per non andare di rincorsa nella seconda parte a riprenderlo. Devo stare concentrato su di me“.