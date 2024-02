Italia convincente nelle batterie della staffetta 4×100 stile libero donne dei Mondiali 2023 di Doha (Qatar). Le azzurre hanno ottenuto il pass per la Finale di questo pomeriggio con il secondo tempo. Una prestazione incoraggiante in un contesto, c’è da dire, favorevole per le assenze pesanti di squadre come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.

Sono Mondiali di nuoto particolari, in una collocazione temporale anomala, e i risultati inevitabilmente ne risentiranno. Un quartetto che ha avuto il lancio da Sofia Morini in 55.02, a seguire Costanza Cocconcelli da 55.18, Emma Virgina Menicucci da 55.12 e una buona chiusura da Chiara Tarantino in 53.88. 3:39.20 per le nostre portacolori che nell’atto conclusivo cercheranno di avvicinare il 3:35.90 (record italiano), anche se sarà complicato.

Il miglior riscontro è stato ottenuto dall’Australia in 3:38.33, con l’ultima frazione di Shayna Jack che ha fatto la differenza (52.83). Italia che quindi può giocarsi delle chance per il podio, anche se squadre come il Canada e i Paesi Bassi potranno dare un connotato diverso alla staffetta e quindi salire di livello.

Le ragazze dovranno esprimersi, come passo, sui 54″ per avere delle possibilità. Fare bene sarà importante anche per garantirsi un riscontro nel ranking mondiale utile per la qualificazione a Cinque Cerchi per Parigi 2024.