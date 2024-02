Nuoto, Federico Burdisso: “Ero abbastanza inchiodato stamattina, la semifinale sarà diversa”

Federico Burdisso rischia grosso ma riesce a centrare l’obiettivo della mattinata e si qualifica per le semifinali dei 200 delfino ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto. All’Aspire Dome di Doha, il bronzo olimpico in carica non ha destato una buona impressione calando alla distanza dopo una buona prima vasca e chiudendo in 1’57″48, valevole per il 14° posto assoluto nella graduatoria combinata delle batterie.

Il 24enne lombardo, molto distante dal suo primato personale, si è salvato dall’eliminazione per soli 5 centesimi e dovrà quindi alzare notevolmente l’asticella nella sessione serale odierna per puntare alla finale: “Ero abbastanza inchiodato stamattina. Niente, era un po’ per entrare in condizione gara come il 50 dell’altro giorno. In teoria non doveva essere un problema entrare in semifinale. Oggi pomeriggio sarà una gara un po’ diversa spero e poi, se la finale ci sarà, sarà una battaglia e non una gara“, ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport.

Sul suo arrivo anticipato a Doha con il gruppo dei fondisti, guidato dal suo allenatore Fabrizio Antonelli: “Sono qui dal 30 gennaio e mi trovo bene alla fine. Sono un cittadino del mondo, non ho fissa dimora. Ovunque mi metti, mi trovo bene. Mi sono già abituato al clima qui. Non mi piace venire alle competizioni internazionali ed essere un po’ messo da parte. Cerco sempre di essere protagonista, e sarebbe il mio obiettivo di questa trasferta“.