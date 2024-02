Nuoto, Lorenzo Zazzeri ottiene il minimo olimpico nei 50 sl a Doha e approda in semifinale con Deplano

Un crono dal sapor di Olimpiadi? Lo si verificherà. Nei fatti, Lorenzo Zazzeri ha ottenuto il limite olimpico nelle batterie dei 50 stile libero uomini ai Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga. Nell’Aspire Dome di Doha (Qatar), il toscano ha nuotato un ottimo 21.85, rispettando quanto previsto dalla FIN in fatto di tempo di qualificazione per i Giochi di Parigi (21.8).

Il tutto però dovrà essere valutato sulla base dell’evoluzione di questa competizione e degli Assoluti a Riccione di marzo. Sì, perché la questione resta aperta per possibili inserimenti di altri o miglioramenti cronometrici dello stesso Zazzeri. Allo stato attuale delle cose questo riscontro è stato il sesto dell’overall mattutino in Qatar, in un contesto nel quale il campione del mondo in carica, Cameron McEvoy, è fermamente intenzionato a replicare visto lo straordinario 21.13 delle heat, sensibilmente davanti a tutti.

Presente in queste batterie anche Leonardo Deplano, capace anch’egli di abbattere il muro dei 22″ e di toccare la piastra in 21.98 (12° tempo). Lo ritroveremo in semifinale e vedremo se anche lui sarà in grado di nuotare un tempo dal sapor di Cinque Cerchi.

Per quanto riguarda altri atleti di spicco, da considerare l’ottimo ucraino Vladyslav Bokhov (2° in 21.56 nell’overall) e il greco Kristian Gkolomeev (3° in 21.70), mentre un po’ indietro il britannico Ben Proud (8° in 21.88).