Una conferma e una preoccupazione. La Nazionale italiana di nuoto ha portato avanti la propria tradizione nella staffetta veloce maschile. I Mondiali di Doha, infatti, hanno visto salire sul secondo gradino del podio gli azzurri e si parla del terza top-3 consecutiva:

Argento a Budapest 2022

Bronzo a Fukuoka 2023

Argento a Doha 2024

Grande continuità di rendimento, frutto dell’ottimo lavoro svolto anche a livello federale, con il quartetto nostrano formato da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo capace di compensare l’assenza pesante di un atleta di altissima qualità come Thomas Ceccon. Ecco che in vista dei Giochi di Parigi ci può essere la conferma della solidità del movimento azzurro.

C’è però anche la constatazione di un livello mostruoso. Lo aveva detto lo stesso Cesare Butini (Direttore Tecnico), in tempi non sospetti: “Il mondo corre“. E così è, perché quanto fatto dalla Cina, con il fenomenale Zhanle Pan è un segnale molto chiaro. Le altre nazioni sono certo ferme e specialmente in territorio cinese c’è fermento. Il 46.80 odierno nella Finale mondiale, valso l’oro agli asiatici, non è certo frutto del caso. Il nuotatore in questione ha messo in fila diversi crono da 47″ nei 100 sl nelle ultime due stagioni e prima del WR aveva già siglato 46.97 nel corso degli Asian Games 2023.

Oltre a lui anche la frazione di Wang Haoyu (47.47) suggerisce che la compagine non abbia solo l’asso, ma una base piuttosto importante. L’Italia, argento olimpico a Tokyo, quindi dovrà prendere atto di questo team, come della forza degli USA, che saranno molto diversi da quelli di oggi (bronzo), dell’Australia (assente oggi) e dei britannici (quarti oggi), al lavoro in vista delle Olimpiadi con un quartetto eccezionale per profondità.

In altre parole se si vorrà tornare sul podio a Cinque Cerchi serviranno prestazioni da 47″ e poco e magari un Miressi in grado anch’egli di nuotare su tempi vicini a quelli di Pan, vista la concorrenza spietata.