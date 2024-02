Nuoto, il palmares di Simona Quadarella. 3 ori iridati per una campionessa sottovalutata

Il potere della continuità per una campionessa molto sottovalutata. Simona Quadarella, dopo aver dominato la Finale dei 1500 stile libero donne dei Mondiali 2024 di nuoto a Doha (Qatar), si è ripetuta nell’atto conclusivo degli 800 sl. La nuotatrice romana ha ottenuto il suo terzo oro iridato della carriera, aggiungendolo ai due già in bacheca. Successi legati dall’assenza dell’americana Katie Ledecky, ma questo dato non toglie nulla alla grande costanza dimostrata dall’atleta tricolore.

Con questo risultato, la classe ’98 del Bel Paese ha ottenuto la settima medaglia mondiale, essendo preceduta solo da Federica Pellegrini (11 podi) e da Gregorio Paltrinieri (8 podi) in ambito italiano. Da sottolineare anche che la romana abbia replicato quanto fatto 51 anni fa da Novella Calligaris a Belgrado, ma andando anche oltre. Sì, perché Simona ha realizzato la magica doppietta d’oro 800-1500 sl a livello iridato che non era mai riuscita a nessuno degli azzurri, anche i più titolati.

Certo, mancavano interpreti importanti come l’americana Ledecky, per l’appunto, la canadese Summer McIntosh e l’australiana Ariarne Titmus, ma il risultato associato al crono di 8:17.44, notevole visto il periodo dell’anno, è una bella iniezione di fiducia.

Di seguito il palmares:

SIMONA QUADARELLA – IL PALMARES

OLIMPIADI

Tokyo 2020: bronzo negli 800 sl

MONDIALI

Budapest 2017: bronzo nei 1500 sl

Gwangju 2019: oro nei 1500 sl, argento negli 800 sl

Budapest 2022: bronzo negli 800 sl

Fukuoka 2023: argento nei 1500 sl

Doha 2024: oro negli 800 sl e nei 1500 sl

EUROPEI

Glasgow 2018: oro nei 400 sl, 800 sl e 1500 sl

Budapest 2021: oro nei 400 sl, 800 sl e 1500 sl

Roma 2022: argento nei 400 sl, oro negli 800 e nei 1500 sl

MONDIALI IN VASCA CORTA

Hangzhou 2018: argento negli 800 sl

Abu Dhabi 2021: bronzo negli 800 sl

EUROPEI IN VASCA CORTA

Copenaghen 2017: bronzo negli 800 sl

Glasgow 2019: oro nei 400 e 800 sl

Kazan 2021: argento nei 400 e 800 sl

Otopeni 2023: oro nei 400 sl, argento negli 800 e nei 1500 sl

GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Tarragona 2018: oro nei 400 e 800 sl

UNIVERSIADI

Taipei 2017: oro negli 800 e 1500 sl