Nuoto, il bis di Simona Quadarella: “Volevo ritrovarmi, ho vinto con l’esperienza. Un orgoglio succedere alla Calligaris”

Simona Quadarella ha vinto gli 800 stile libero ai Mondiali 2024 di nuoto e ha così conquistato il secondo titolo iridato nella vasca di Doha dopo essersi imposta anche sui 1500. Doppietta mirabolante per la fuoriclasse romana, che oggi è riuscita a spuntarla al termine di un serratissimo duello con la tedesca Isabel Gose, risoltosi per appena nove centesimi. La 25enne ha toccato la piastra con il tempo di 8:17.44.

Simona Quadarella ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Ero veramente stanca e a un certo punto mi si è messa un po’ male la gara perché le altre sono partite molto forte, ma lo sapevo perché sono più veloci di me. Ho dato tutto, è stata una delle gare più fatìcose che io abbia mai fatto, ma sono contentissima. Facevo fatica ad aumentare, ho aspettato più tempo possibile prima di partire, guardavo lei e mi sono detta che fino a quando non partiva lei non sarei partita io. Alla virata sono partita mi sono detta do tutto e quello che viene viene“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Credo che questo sia dovuto a un po’ di esperienza. Sentivo di non essere arrivata nella miglior forma, ma qui l’esperienza e la voglia di ritrovarmi mi hanno aiutata, mi sono ritrovata benissimo e meglio di quello che pensavo. Oro sugli 800 a 51 anni da Novella Calligaris? Penso sia un bello orgoglio: è il mio primo oro negli 800, era una medaglia che cercavo qui e sono contenta“.

La nostra portacolori ha poi concluso: “Davvero un bel Mondiale e adesso finalmente posso lavorare tranquilla per le Olimpiadi con un grande stimolo. credo che questi Mondiali siano stati un’opportunità per testarsi ad alti livelli, non ci era mai successo di fare gare così importanti a febbraio ed è allenante. Era quello che volevo fare: cercare un po’ di competizione, l’ho trovata soprattutto oggi“.