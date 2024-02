Nuoto di fondo, Giulia Gabbrielleschi: “Sono contenta”; Arianna Bridi: “Una medaglia di Nazionale”

Arriva la sconfitta proprio nelle ultime bracciate per la Nazionale italiana di nuoto di fondo nella staffetta 4×1,5km ai Mondiali di Doha. In ogni caso la medaglia d’argento è comunque un gran risultato per Giulia Gabbrielleschi, Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza, che confermano il Bel Paese su un ottimo livello. Gara dura nella quale l’Australia è riuscita a spuntarla proprio nello sprint conclusivo contro Acerenza, dopo il costante forcing azzurro arrivato sul finale.

Le parole di Gabbrielleschi a fine gara: “Io sono contenta. Alla fine ce la siamo giocata fino all’ultimo, al fotofinish. Meglio di così era dura fare. Siamo stati tutti bravi, sono contenta di essere tornata a fare una staffetta dopo un paio d’anni”.

Felice ovviamente Bridi dopo la conquista del pass olimpico: “È la prima volta che partecipo alla staffetta, un grandissimo onore. Questa medaglia non è solo di noi quattro, ma di tutto il gruppo che è qui, anche Ginevra, Barbara e Dario sicuramente hanno contribuito a questi grandissimi risultati, ma non solo, penso anche a tutti i ragazzi che sono a casa, che ci aiutano a tenere un livello alto, la competitività ti aiuta a migliorare. Una medaglia di Nazionale”.