Nuoto, Benedetta Pilato lancia un segnale ed entra in semifinale col miglior tempo nei 50 rana

Una gara che viene anche a occhi chiusi. Benedetta Pilato e i 50 rana hanno un legame profondo. Del resto, a livello mondiale, la pugliese ha già in bacheca tre medaglie: gli argenti di Gwangju 2019 e di Budapest 2022 e il bronzo di Fukuoka 2023. Non è in una super condizione Benny e quanto accaduto nei 100 rana non è stato frutto del caso (qualificazione alla Finale mancata).

Tuttavia, quando si tratta di affrontare l’unica vasca il tutto le viene più facile e naturale. E’ un po’ così che si giustifica il suo miglior tempo delle heat nella mattinata della settima giornata dei Mondiali 2024 di nuoto a Doha (Qatar) in vasca lunga. All’Aspire Dome, la nuotata intensa e potente di Benedetta si è distinta e il tempo alla piastra di 29.89 è stato più che buono.

Attenzione, però, perché ci sarà la cinese Tang Qianting che, contrariamente alla nostra portacolori, è in grande condizione e l’oro nei 100 rana è qualcosa di più di una sensazione. 29.93 il suo tempo, di 0.04 peggiore di quello dell’italiana, valso tra l’altro il record asiatico.

In più andata tenuta in debito conto la campionessa del mondo in carica, Ruta Meilutyte (terza nell’overall in 30.05), che ha nuotato stamane in grande controllo. La sensazione è che nel pomeriggio farà vedere altro, anche per dimenticare l’errore clamoroso nelle batterie dei 100 rana, quando per una nuotata troppo lenta è rimasta esclusa dal penultimo atto. In semifinale ci sarà nel pomeriggio anche Anita Bottazzo (12ma in 30.94), lontana però dal suo 100%.