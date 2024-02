Nuoto artistico, Susanna Pedotti: “Ho fatto qualche errore, c’è sempre da migliorare”

C’è ancora da lavorare. Susana Pedotti ha concluso al nono posto la Finale del solo tecnico femminile dei Mondiali 2024 di nuoto artistico a Doha. Nella capitale del Qatar l’atleta nostrana ha affrontato il suo secondo impegno mondiale a livello assoluto, ricordando quanto accaduto l’anno passato a Fukuoka (Giappone), dove la nostra portacolori concluse quinta.

Errori nell’ibrido e in altre esecuzioni per lei, che comunque fanno parte del percorso di crescita di una ragazza di 19 anni: “Mi soddisfa il modo in cui ho gestito l’avvicinamento a questa gara, ma ho fatto qualche errore. C’è sempre qualcosa da migliorare e prendo il buono da questa esperienza“, ha dichiarato l’atleta del Bel Paese ai microfoni di RaiSport HD.

Susanna che domani sarà anche al via della Finale del duo misto tecnico con Giorgio Minisini. Nei preliminari i due azzurri hanno ottenuto il secondo punteggio: “Sto vivendo con tranquillità anche questo appuntamento, consapevole del ruolo importante che ho al fianco di Giorgio“, ha commentato Pedotti, desiderosa di far bene.

La greca Evangelia Platanioti ha rispetto i pronostici e si è messa al collo l’oro iridato in questa gara a precedere la canadese Jacqueline Simoneau e la cinese Xu Huiyan.