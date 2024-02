Nuoto artistico, Cina in testa nei preliminari del duo misto libero. Italia assente

Penultima giornata di gare ai Mondiali di nuoto artistico di scena a Doha. La Aspire Dome, impianto della capitale del Qatar, ha visto in mattinata il preliminare della prova del duo misto libero, ma fra le dieci coppie non erano presenti Giorgio Minisini e Susanna Pedotti.

Una scelta ponderata quella della coppia azzurra, creatasi solo da poco tempo. Il romano, oro nel solo libero, non ha recuperato da molto tempo dall’infortunio al ginocchio che lo scorso anno gli ha impedito la partecipazione ai Mondiali di Fukuoka. E il suo rientro tardivo (non per colpe sue, ovviamente) non ha aiutato.

Poco, troppo poco il tempo per mettere su l’affinità con Susanna Pedotti, che per questo Mondiale ha preso il posto di Lucrezia Ruggiero. Lo si è visto anche nel duo misto tecnico, quando proprio Minisini ha compiuto un errore che ha negato loro una medaglia. Da cui però ha saputo prontamente riscattarsi. Ma visto il poco tempo a disposizione, si è deciso di non iscriversi al programma libero.

In testa alla gara c’è la Cina, con Wentao Cheng e Haoyu Shi, con 215.2042 punti, confermandosi come i favoriti per il titolo. Il podio virtuale viene completato dagli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu e Mireia Hernandez Luna (202.6041) e i messicani Trinidad Meza Rodriguez e Diego Villalobos Carrillo (183.4613)