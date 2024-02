Nuoto artistico, Cerruti-Ruggiero settime nel libero. L’Italia si giocherà le Olimpiadi nella gara a squadre

Obiettivo non ancora raggiunto. Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero sono settime nella prova del duo libero ai Mondiali di nuoto artistico di Doha e dovranno dare fondo alle loro energie nella prova libera a squadre di domani per staccare il biglietto delle Olimpiadi di Parigi.

Le azzurre non si sono destreggiate per niente male quest’oggi, nella gara vinta dalle gemelle cinesi Liuyi e Qianwi Yang per nemmeno tre decimi di punto sull’altra coppia di gemelle olandese composta da Bregje e Noortje De Brouwer. Terze le britanniche Kate Shortman ed Isabelle Thorpe.

Semplicemente, tutte le altre Nazionali, a parte la Cina che ha puntato più sulla pulizia del gesto, avevano un coefficiente di difficoltà maggiore, con Grecia e Canada che riescono a rimanere davanti alle azzurre per tre e sei punti, lasciando un po’ amareggiate Linda e Lucrezia, che ora sono seste assolute nella classifica combinata tra libero e tecnico, tenendosi però dietro Israele.

Ma per decidere le qualificate alle Olimpiadi, bisognerà attendere domani con la prova libera a squadre. L’Italia parte dal sesto posto del preliminare ed è quinta nella combinata, con un vantaggio consistente sull’Ucraina e la possibilità di mettere la freccia sul Canada, distante solo due lunghezze. Già fare meglio delle nordamericane significherebbe pass per Parigi sicuro o quasi, sia per la squadra che per la coppia Cerruti-Ruggiero.