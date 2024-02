Nuoto artistico, Cerruti e Ruggiero ambiziose: “Vogliamo la medaglia, non basta la qualificazione olimpica”

Quarto punteggio per Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero nel preliminare del duo tecnico femminile ai Mondiali di Doha 2024: le azzurre, vice-campionesse mondiali a Fukuoka, hanno mostrato di avere le potenzialità per raggiungere una medaglia nella finale di lunedì, ma non sarà semplice vista la concorrenza di Spagna e Gran Bretagna.

Queste le parole della coppia italiana ai microfoni di Rai Sport dopo la gara: “Siamo molto soddisfatte della nostra routine perché è stato un mese impegnativo: ci siamo allenate meno del solito a causa di un infortunio, quindi abbiamo cominciato la vera e propria preparazione tre settimane fa. Siamo soddisfatte di quello che abbiamo fatto oggi, ma non ci accontentiamo perché da questo doppio vogliamo una medaglia. Sappiamo già cosa modificare per la finale e per crescere ulteriormente dopo questo preliminare“.

“Quest’anno è un nuovo anno rispetto a Fukuoka: nuovi coefficienti di difficoltà e maggiore competitività: l’obiettivo principale è la qualificazione olimpica che è la cosa principale, però vogliamo uscire anche con una medaglia. L’obiettivo dell’acrobatico routine (per Ruggiero, ndr)? Cerchiamo di portare a casa tutte le difficoltà che abbiamo codificato e speriamo di fare il primo passo verso la qualificazione olimpica“.