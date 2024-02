Nuoto, Anita Bottazzo fatica in batteria nei 50 rana: “Ho fatto un po’ di errori, non una super prestazione”

Anita Bottazzo non convince nelle batterie dei 50 rana ma centra comunque il pass per le semifinali ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto, in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha. La ventenne nativa di Oderzo, quinta classificata un anno fa proprio su questa distanza nella rassegna iridata di Fukuoka, ha nuotato stamattina in 30.94 firmando il 12° tempo assoluto nel combinato.

La veneta è rimasta molto distante dal suo personale di 30.02, ma nel pomeriggio dovrà limare diversi decimi per poter ambire alla qualificazione per la finale di domani. “Non ho fatto una super prestazione. Ovviamente il ricordo rimane un po’ a Fukuoka, però non si può stare sempre così. Adesso abbiamo cercato di arrivarci al meglio possibile, però evidentemente stamattina avevo questo”, il suo commento a caldo dopo la batteria.

“Penso di aver fatto un po’ di errori, soprattutto all’arrivo. Comunque il tempo per entrare era piuttosto alto e ce l’ho fatta, quindi vediamo cosa si può fare oggi pomeriggio in semifinale”, ha aggiunto Bottazzo ai microfoni di Rai Sport.