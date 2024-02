Nuoto, amara eliminazione per Gregorio Paltrinieri nei 1500 sl dei Mondiali

Amara, amarissima eliminazione di Gregorio Paltrinieri nelle batterie dei 1500 stile libero. Il carpigiano non potrà giocarsi il titolo nel chilometro e mezzo in corsia, risultando il primo degli esclusi con la nona piazza complessiva in 14’55”19, venendo così eliminato per soli 21 centesimi. Lontano invece Luca De Tullio, che con 15’00”22 è tredicesimo.

A beffarlo è soprattutto la batteria precedente, la terza: trainati da Florian Wellbrok, che chiude con un ottimo 14’48”43, altri cinque riescono a scendere sotto il muro dei 14’55”, tra il francese David Aubry, l’ungherese David Betlehem, l’ucraino Mykhailo Romanchuk, il tedesco Sven Schwarz e il cinese Liwei Feng. Rendendo così l’ultimo 1500 una gara da vita o morte.

Paltrinieri lo sa e prova a partire forte come solito, ma l’irlandese Daniel Wiffen non molla, mantenendo bene il ritmo dell’azzurro e passando in testa agli 800 metri. Con un Ahmed Hafnaoui lontano dalla condizione migliore sembra fatta, ma viene fuori il turco Kuzey Tuncelli, che tiene il ritmo dell’azzurro mentre Wiffen rimane in testa comodamente. Greg non riesce a scrollarsi di dosso l’avversario e viene passato negli ultimi quaranta metri: solo ventuno centesimi che lo condannano all’eliminazione.

De Tullio invece non entra praticamente mai in gara: sempre a stazionare nelle parti basse di classifica, forse per puntare ad una rimonta, ma il margine dai primi è parecchio e alla fine deve chiudere quinto, tredicesimo assoluto, in 15’00”22.