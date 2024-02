Nuoto, Alessandro Miressi tallona il nuovo fenomeno Pan nelle batterie dei 100 sl

Con un atteggiamento diverso. Alessandro Miressi si è presentato sui blocchetti di partenza delle batterie dei 100 stile libero uomini, nella quarta giornata dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga a Doha (Qatar), con un piglio diverso. C’era il ricordo di quanto accaduto nella Finale della staffetta 4×100 sl: la prima frazione e un Pan Zhanle ad aprire la vasca letteralmente con un pauroso record del mondo da 46.80.

Convertire lo stupore in nuova energia in gamba e braccia. Ha fatto questo Miressi che nelle heat mattutine è stato l’unico, con il citato Pan Zhanle, a infrangere il muro dei 48″: 47.82 per l’asiatico e 47.94 per il piemontese. Non una gara perfetta per entrambi, con un passaggio lento ai 50 metri e un bel ritorno. In semifinale sarà un’altra storia e da capire quanto Mirex saprà dare per creare dei pensieri nel cinese che, di base, parte con i favori del pronostico in vista della Finale di domani.

Gli altri che vorranno invitarsi alla festa della gara regina saranno l’ungherese Nandor Nemeth (48.03), il britannico Matthew Richards (48.05), lo statunitense Matt King (48.11) e il coreano Hwang Sunwoo (48.15). Sono questi che hanno fatto vedere di avere la bracciata da top-8 nel penultimo atto.

Vedremo se in questa cerchia ci sarà anche Manuel Frigo. L’azzurro andrà a caccia del personale (48.45 quello attuale) per essere in Finale e magari realizzare quel 48.2 che serve a qualificarsi per i Giochi di Parigi. Il 48.65 di stamane, tempo che Manuel aveva nuotato nel pomeriggio degli ultimi Assoluti, è un buon segnale. Il decimo posto dell’overall ha questo significato.