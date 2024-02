Nuoto, Alberto Razzetti non convince: qualificato per i 400 misti con l’ultimo tempo utile

Poche energie nel serbatoio? Lo scopriremo in Finale. Alberto Razzetti non convince nelle batterie dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga dei 400 misti. All’Aspire Dome di Doha (Qatar), ultima giornata di gare e probabilmente le energie cominciano a venir meno, specie in chi come il ligure ha avuto un programma particolarmente intenso, tenendo conto dell’argento nei 200 delfino e del bronzo nei 200 misti.

Il 4:15.84 evidenzia questo, ultimo tempo utile di ingresso nell’atto conclusivo. Indubbiamente, consapevole anche dei crono delle altre heat, l’allievo di Stefano Franceschi non ha voluto dare tutto per essere nella posizione di dare tutto quello che c’è questo pomeriggio, ma chiaramente i problemi che si sono evidenziati soprattutto nella frazione a dorso fanno pensare che per il “Razzo” ambire al podio sarà molto difficile.

Nelle batterie che non hanno visto al via il giapponese Tomoru Honda, oro a Doha nei 200 farfalla proprio davanti a Razzetti, il migliore dell’overall è stato l’americano David Johnston (4:12.15) a precedere il britannico Max Litchfield (4:12.54) e l’altro nipponico Daiya Seto (4:13.06).

Da tenere in considerazione anche l’altro statunitense Carson Foster che fino ai 350 metri aveva i migliori tempi, ma poi ha deciso di rallentare sensibilmente nell’ultima vasca (4° in 4:13.24). Il margine messo in mostra nell’ultima heat fa pensare che sia proprio lui il favorito per la conquista dell’oro.