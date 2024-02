Nuoto, Alberto Razzetti: “Contava la finale, sapevo che questo tempo bastasse”

Alberto Razzetti sarà protagonista dell’ultimo pomeriggio ai Mondiali di nuoto di Doha. Il ragazzo ligure si prende il pass per la gara dei 400 misti con l’ultimo posto disponibile il suo 4’15”84 non lo mette troppo in evidenza e dovrà così partire da corsia 8, magari poco in vista rispetto agli altri.

“Guardando le altre batterie, pensavo che con questo tempo si potesse passare – dice Razzetti ai microfoni della Rai al termine della gara – i 400 misti da fare l’ultimi giorno sono sempre un po’ più tosti, ma va bene così, siamo arrivati in finale e questo contava“.

Per il Razzo è la terza gara in questa competizione iridata, ha dovuto dunque fare un bel lavoro di conservazione delle energie per arrivare fino a qui: “Non è facile, bisogna cercare di rimanere concentrati, di pensarci il meno possibile. Bisogna focalizzarsi su una gara per volta e dare il massimo fino in fondo. Gli avversari per oggi pomeriggio? Foster di sicuro, ma anche Seto, Lichtfield, Clareburt: vedremo stasera“.