Nuoto, Alberto Razzetti è argento mondiale nei 200 farfalla. Honda vince un duello serrato

Non sarà arrivata la vittoria, ma Alberto Razzetti ha comunque scritto una pagina di storia del nuoto italiano ai Mondiali di Doha. Il nuotatore ligure diventa il primo azzurro a salire sul podio iridato dei 200 farfalla, e lo fa mettendo in difficoltà per oltre 150 metri il giapponese Tomoru Honda e prendendosi un argento luccicante.

Si parte con il campo largo, ma bracciata dopo bracciata si intuisce che sarà un vero e proprio duello fra l’italiano ed il giapponese. Alberto sembra studiare la situazione nella prima vasca, passando in testa in 25”21, ma sa che arriverà l’attacco di Honda tra gli ottanta e i centotrenta metri. E così è, con l’argento di Tokyo che accelera per passare in vantaggio a metà gara per dodici centesimi.

Ma Alberto non è lì per accontentarsi, ci vuole provare. Dai 130 metri in poi inizia a forzare l’andatura, va sulla stessa linea di Honda e i due toccano insieme in 1’23”500 a una vasca dal termine. Razzetti però si arrende a trenta metri dal traguardo, accumulando 77 centesimi di ritardo in 1’54”65 ma facendo capire che sì, è ai livelli dei migliori.

Il terzo posto è, a sorpresa, per l’austriaco Martin Espenberger, che chiude in 1’55”16 mettendosi alle spalle il polacco Chmielewski. Per Alberto rimane un argento e una grande soddisfazione, da soffocare subito in vista delle semifinali dei 200 misti.