Nessuna sorpresa nelle batterie della 4×100 mista maschile dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga a Doha (Qatar). All’Aspire Dome, il quartetto nostrano non voleva replicare la brutta esperienza della rassegna iridata dell’anno passato a Fukuoka (Giappone), dove rimase esclusa clamorosamente dalla Finale, dopo che nel 2022 c’era stato lo storico titolo iridato.

Niente di tutto questo è accaduto questa mattina, anche per via di un livello decisamente modesto in piscina. Michele Lamberti (54.23), Ludovico Blu Art Viberti (59.19), Federico Burdisso (52.25) e Alessandro Miressi (48.53) hanno ottenuto il sesto tempo di ingresso nell’atto conclusivo di 3:34.20.

Nella top-3 del computo complessivo troviamo gli USA in 3:32.53 a precedere l’Olanda (3:32.89) e la Spagna (3:33.57). Da notare l’esclusione dell’Australia (primo tempo delle escluse in 3:35.55). Se si vorrà lottare per le medaglie sarà però necessario un altro spirito. Indubbiamente, l’inserimento di Nicolò Martinenghi al posto di Viberti potrebbe venire incontro a queste esigenze.

Per lo stesso motivo, Gianmarco Sansone dovrebbe essere lanciato a delfino al posto di Burdisso. Tuttavia, Miressi dovrà dare un contributo molto più convincente. La buona notizia è anche la qualificazione olimpica della staffetta, ma su questi c’erano pochi dubbi, ma in una prova a squadre niente è così scontato.