NBA, risultati della notte (15 febbraio): Anthony Davis trascina i Lakers, vincono Celtics e Mavericks. Fontecchio c’è, ma Pistons battuti

13 le partite disputate stanotte in NBA, proprio (quasi) alla vigilia dell’All Star Weekend che andrà in scena a Indianapolis. Numerose le performance individuali di livello: andiamo a scoprirle in quello che è stato un cammino lungo parecchie emozioni anche sull’asse delle varie lotte playoff.

Per i Miami Heat (30-25) 104-109 importante contro i Philadelphia 76ers (32-22): decisiva l’accoppiata Tyler Herro-Bam Adebayo (23 punti ciascuno, anche 13 rimbalzi per il secondo) contro i 30 di Tyrese Maxey e i 22 con 10 assist di Buddy Hield. Gli Orlando Magic (30-25) sfruttano una grande notte di Paolo Banchero, da 36 punti, per battere i New York Knicks (33-22) con un perentorio 118-100. Oltre a Banchero brilla, ma senza gioia, Jalen Brunson, che dall’altra parte scrive 33.

Per gli Charlotte Hornets (13-41) terza vittoria consecutiva, stavolta a danno degli Atlanta Hawks (24-31). 122-99 il punteggio finale con Brandon Miller a prendersi il ruolo di miglior realizzatore dati i suoi 26 punti. 6 in doppia cifra per gli Hawks e 21 di De’Andre Hunter dalla panchina. Finale incertissimo tra Toronto Raptors (19-36) e Indiana Pacers (31-25): 125-127 il finale con tiro sbagliato da RJ Barrett per forzare il supplementare. 7 in doppia cifra per i Pacers, con Pascal Siakam a quota 23, mentre i Raptors ne hanno 29 con 12 rimbalzi da Scottie Barnes.

I Cleveland Cavaliers (36-17) vengono trascinati dai 30 punti di Donovan Mitchell e, nonostante la rotazione a otto, superano i Chicago Bulls per 108-105. Coby White scrive 32, ma manca il tiro da tre dell’overtime. Travolgenti i Boston Celtics (43-12): i Brooklyn Nets (21-33) finiscono per subire una punizione durissima, un 136-86 siglato dai 28 punti di Payton Pritchard e dai 27 di Derrick White.

Per i New Orleans Pelicans (33-22), che superano per 133-126 i Washington Wizards (9-45), partita più complicata delle previsioni, se non altro a causa dei 43 punti e 15 rimbalzi di Deni Avdija. I 36 di Zion Williamson e i 26 di CJ McCollum, ad ogni modo, risolvono la questione. I Memphis Grizzlies (19-36) superano gli Houston Rockets (24-30) per 121-113 danneggiando parzialmente le chance di postseason di questi ultimi. Sei in doppia cifra, ma il top scorer è il GG Jackson che non t’aspetti da 20 punti. Quattro a 19 per i Rockets: Dillon Brooks, Alperen Sengun, Amen Thompson, Aaron Holiday.

I Dallas Mavericks (32-23) sfruttano bene l’accoppiata Kyrie Irving-Luka Doncic (34 e 27 punti rispettivamente), con cui arriva il 116-93 sui San Antonio Spurs (11-44). Inutili i 26 di Victor Wembanyama e i 19 dalla panchina di Malaki Branham. Per i Los Angeles Lakers (30-26) successo molto importante sugli Utah Jazz (26-29) per 122-138. Performance decisive per Anthony Davis (37 e 15 rimbalzi) e Rui Hachimura (36) di fronte a un notevole equilibrio tra i giocatori di Salt Lake City: 7 in doppia cifra, Collin Sexton a 18.

Kevin Durant scrive 25 e tanto basta ai Phoenix Suns (33-22) per superare ciò che rimane dei Detroit Pistons (8-46). 116-100 il punteggio finale, in cui comunque si distingue, per gli ospiti, Simone Fontecchio in versione miglior realizzatore con 18 punti. In una sostanziale giornata no per Nikola Jokic i Denver Nuggets (36-19) perdono contro i Sacramento Kings (31-23) per 98-102: De’Aaron Fox scrive 30 sul tabellino, dall’altra parte ce ne sono 25 con 15 rimbalzi di Aaron Gordon. Infine, in un finale incerto i Los Angeles Clippers (36-17) riescono a far restare complicata la posizione dei Golden State Warriors (26-26). 125-130 il punteggio conclusivo, con un ultimo quarto da 44 punti, i 26 e 24 di James Harden e Paul George a neutralizzare i 41 di Steph Curry.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Miami Heat 104-109

Orlando Magic-New York Knicks 118-100

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 122-99

Toronto Raptors-Indiana Pacers 125-127

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 108-105

Boston Celtics-Brooklyn Nets 136-86

New Orleans Pelicans-Washington Wizards 133-126

Memphis Grizzlies-Houston Rockets 121-113

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 116-93

Utah Jazz-Los Angeles Lakers 122-138

Phoenix Suns-Detroit Pistons 116-100

Denver Nuggets-Sacramento Kings 98-102

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers 125-130