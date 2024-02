NBA, i risultati della notte (6 febbraio): Anthony Davis trascina i Lakers, successi esterni per Clippers e Mavericks

Altra grande notte quella appena completata in NBA, con sei partite disputate per la regular season 2023-2024. Andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, riepilogando risultati e migliori marcatori delle sfide andate in scena nella lega cestistica più famosa al mondo.

I Dallas Mavericks (27-23) battono a domicilio i Philadelphia 76ers (30-19) per 102-118. I padroni di casa iniziano col piede giusto (33-26), andando anche a +10 nel secondo quarto (50-40) e mantenendo quattro lunghezze di vantaggio sugli ospiti dopo 24’ (57-53). Nella ripresa Dallas esce meglio dagli spogliatoi e riesce a mettere la freccia alla terza sirena (74-77), trovando poi nella frazione conclusiva l’allungo decisivo e lasciando i 76ers letteralmente al palo: finisce 102-118 in favore dei Mavericks che rimangono così all’ottavo posto in Western Conference. 23 punti di Kyrie Irving e 20 di Luka Doncic tra i texani, con Kelly Oubre Jr. miglior realizzatore di Philadelphia con 19 punti.

Affermazione casalinga per i Cleveland Cavaliers (32-16) sui Sacramento Kings (29-20) col punteggio di 136-110. Dopo un primo quarto equilibrato (39-34), la franchigia dell’Ohio preme sull’acceleratore nel secondo parziale portandosi a +15 all’intervallo lungo (74-59). I Kings faticano a contenere l’offensiva dei padroni di casa anche nella ripresa, rimanendo sopra i dieci punti svantaggio dopo 36’ di gioco (106-92). Nel finale i californiani cedono di schianto sotto i colpi incessanti dei Cavaliers, che volano anche a +29 ed esultano insieme al pubblico di casa per il successo (136-110). 29 punti di Donovan Mitchell e 22 di Max Strus per Cleveland, con Domantas Sabonis che mette a segno una tripla doppia da 12 punti, 19 rimbalzi e 15 assist ma non basta a Sacramento.

Colpo esterno dei Los Angeles Lakers (27-25) sui Charlotte Hornets (10-39) per 118-124. I giallo-viola innestano le marce alte fin dalle prime battute (29-37), incrementando il margine nel secondo quarto con Charlotte che fatica a rimanere in scia agli avversari (58-74). Nella terza frazione i Lakers non calano l’intensità e sfondano anche i venti punti di vantaggio (75-96), con gli Hornets che cercano di limitare i danni (86-100). Nel parziale conclusivo i padroni di casa hanno un sussulto riuscendo a risalire anche a -4 (116-120), ma i californiani mantengono i nervi saldi e fanno saltare il fattore campo vincendo per 118-124. 28 punti di D’Angelo Russell e tripla doppia di Anthony Davis (26 punti, 15 rimbalzi ed 11 assist) insieme ai 26 punti di LeBron James per i Lakers, mentre tra le fila di Charlotte 41 punti di Miles Bridges e 33 di Brandon Miller.

Vittoria importante per i Golden State Warriors (22-25) sui Brooklyn Nets (20-29) per 98-109. I padroni di casa si aggiudicano il primo quarto (23-20), riuscendo a prendere anche un piccolo margine di sicurezza sugli ospiti alla seconda sirena (49-43). Nella terza frazione Golden State ritrova fluidità in attacco ed opera il sorpasso (70-75), con i campioni del 2022 che nel finale aumentano l’intensità andando anche a +11 (96-107) senza concedere diritto di replica ai Nets: finisce 98-109 al Barclays Center di New York, con Jonathan Kuminga e Brandin Podziemski che piazzano una doppia doppia (28 punti e 10 rimbalzi il primo, 15 punti ed 11 rimbalzi il secondo) insieme ai 29 punti di un sempre efficace Steph Curry – 18 punti per Cam Thomas tra i Nets.

I Los Angeles Clippers (34-15) continuano la loro corsa nella parte alta della classifica ad Ovest piegando in trasferta gli Atlanta Hawks (22-28) col punteggio di 144-149. I biancorossi partono subito forte (28-37), ma Atlanta risponde colpo su colpo e pareggia i conti alla seconda sirena (66-66). Botta e risposta anche nella ripresa, con le due squadre che lottano punto a punto senza esclusione di colpi: dopo 36’ i Clippers mantengono una sola lunghezza di vantaggio (101-102). Nell’ultimo quarto i californiani riescono a riprendersi la leadership nel punteggio, con gli Hawks che non riescono più a contenere gli attacchi dei californiani e cedono nel finale col punteggio di 144-149. Doppia doppia di James Harden (30 punti e 10 assist) e 36 punti di Kawhi Leonard tra i Clippers, mentre per Atlanta 27 punti di De’Andre Hunter dalla panchina e doppia doppia di Trae Young con 25 punti e 12 assist.

Nell’ultimo match che chiudeva la notte NBA i New Orleans Pelicans (29-21) prevalgono sui Toronto Raptors (17-33) per 138-100. Partita subito in discesa per i Pelicans con un primo quarto da 36-19, con i canadesi che provano a colmare – seppur parzialmente – il gap nella seconda frazione (67-50). Nel terzo parziale New Orleans aumenta ancora i giri del proprio motore e vola a +34 (105-71), con Toronto che sprofonda anche a -45 (136-91) cedendo nettamente di fronte ai Pelicans che vincono col punteggio di 138-100 di fronte al proprio pubblico. Brandon Ingram decisivo con 41 punti insieme ai 20 di CJ McCollum, con Gradey Dick top scorer dei Raptors con 22 punti subentrando a partita in corso.

