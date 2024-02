Basket, i migliori italiani della 19a giornata di Serie A. Alessandro Gentile c’è, Pecchia e Mascolo in buona vista

Ancora un appuntamento con le questioni d’Italia, nel senso dei giocatori impegnati sul parquet durante la 19a giornata della Serie A 2023-2024. Si sono fatti notare protagonisti il più delle volte insoliti in questa fattispecie: andiamo a vedere perché.

Sarebbe MVP Andrea Pecchia, con i suoi 16 punti, 6 rimbalzi e 2 assist valevoli per 24 di valutazione in Sassari-Cremona, ma la sconfitta della Vanoli smorza la bontà della sua performance, che comunque lo conferma tra gli uomini più importanti del club lombardo. Il “winning effort”, così, passa sulle spalle di Bruno Mascolo. Che, per la verità, nel travolgente 61-100 della Virtus Bologna a Treviso non è neanche il più appariscente. Poi, però, si guarda il tabellino: 8 punti, 8 rimbalzi, 7 assist e il dato della valutazione sale vertiginosamente a 22. Meglio di lui solo Ante Zizic. In breve, per sostituire Alessandro Pajola per una sera, gli è andata ben più che bene.

Anche Alessandro Gentile sa come ritagliarsi i suoi spazi, e del resto qui il talento non manca. L’83-82 con cui Scafati batte Pesaro lo vede salire a quota 22 punti, e alla fine c’è la beffa per Andrea Cinciarini e Leonardo Totè, autori di un buon confronto in quel del PalaMangano (14 e 7 assist l’uno, 12 l’altro). Molto valida anche la performance di David Cournooh, che si veste di un abito tra i migliori della stagione e anche della carriera per mettere a segno 18 punti nel netto 83-104 della Germani Brescia a Napoli.

Performance solida di Marco Spissu (18 di valutazione) in Reggio Emilia-Venezia, ma la Reyer cede dopo un quarto e non si riprende. Tortona sbanca Brindisi, e Tommaso Baldasso il suo lo fa con 9 punti e 5 rimbalzi; per Paul Biligha, invece, 13 punti nel successo di Trento su una Varese per una volta con Nico Mannion non esattamente nella più favorevole delle versioni. Infine, solito contributo d’esperienza di Pippo Ricci nel successo esterno di Milano a Pistoia: 9 punti e 6 rimbalzi paiono pochi, ma conta il quando.