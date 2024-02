NBA, Danilo Gallinari tagliato dai Detroit Pistons: contenders alla finestra

Il binomio italiano ai Detroit Pistons è durato nemmeno lo spazio di ventiquattro ore. Per un Simone Fontecchio che entra, c’è un Danilo Gallinari che saluta: il trentacinquenne ormai veterano dell’NBA ha difatti risolto nella notte il contratto che lo legava alla franchigia del Michigan, diventando così libero di cercarsi un’altra squadra.

A riferirlo è uno degli insider più influenti del mondo del basket statunitense, Shams Charania di The Athletic. Il Gallo era approdato nella Motown lo scorso 14 gennaio, con gli Washington Wizards (sua ex squadra) che aveva scelto di tradare l’azzurro assieme a Mike Muscala per assicurarsi i servigi di Marvin Bagley ed Isaiah Livers, oltre a ricevere due seconde scelte del 2025 e 2026.

Per Gallinari quella 2023/2024 era un’annata complicata, poiché doveva dimostrare di essere ancora NBA Material dopo la rottura del crociato del ginocchio sinistro dell’estate 2022, che gli ha pregiudicato la run con i Boston Celtics nella scorsa stagione. L’azzurro ha però risposto presente: in 32 partite tra Washington e Detroit ha messo su una media di 7,3 punti e 2,8 rimbalzi in nemmeno 15 minuti, con il 35,5% da tre punti, addirittura il 58,3% nelle sei partite giocate con i Pistons. Per una mano pittorica come la sua può esserci ancora un futuro in NBA.

Le sue qualità offensive possono essere parecchio utili alle cosiddette contenders, le squadre che vogliono andare a caccia del titolo o quantomeno essere competitive. I Los Angeles Lakers di LeBron James avevano manifestato l’interesse verso il Gallo, e chissà se quegli stessi Boston Celtics non vogliano dargli un’altra chance dopo quel matrimonio mai consumato. Per lui si tratterebbe nel caso di un contratto al minimo salariale fino a fine stagione, forse l’ultima opportunità per giocarsi il titolo.