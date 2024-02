NASCAR, Reddick e Bell svettano nei Duel di Daytona

Tyler Reddick e Christopher Bell hanno vinto a Daytona ‘Duel’ della NASCAR Cup Series, gare di qualifica in vista della prestigiosa 500 Miglia che commenteremo questo fine settimana. Il #45 di 23XI Racing Toyota ed il #20 di Joe Gibbs Racing Toyota si impongono nelle due prove previste ottenendo automaticamente la terza e la quarta posizione in griglia, rispettivamente alle spalle di Joey Logano (Penske Ford #22) e Michael McDowell (Front Rowe Motorsports Ford #34).

La prima battaglia del week-end nel ‘World Center of Racing’ si è decisa nel decisivo passaggio conclusivo con un bellissimo attacco nei pressi di curva 3-4 da parte di Reddick ai danni delle Chevy Camaro di Hendrick Motorsports. L’ex vincitore della NASCAR Xfinity Series ha fatto la differenza imponendosi con merito davanti a Chase Elliott #9 ed ad Alex Bowmann #48.

Carson Hocevar (Gainbridge/Zeigler Auto Group Chevrolet #77), Erik Jones (AdventHealth Toyota #43) ed il messicano Daniel Suarez (Freeway Insurance Chevrolet #99) hanno concluso nell’ordine una prova che ha visto solamente quattro giri in regime di bandiera gialla.

Molto più agitata, sotto questo aspetto, la seconda corsa di qualificazione in quel di Daytona Beach con un incidente in prossimità del traguardo a 12 giri dalla fine. Il campione in carica Ryan Blaney (Penske Ford #12) ha dovuto alzare bandiera bianca prematuramente insieme ad altri protagonisti di spicco come Kyle Busch (RCR Chevrolet #8), Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6), Chase Briscoe (Stewart-Haas Racing Ford #14) e William Byron (Hendrick Chevrolet #24).

Il finale è stato controllato successivamente dal Joe Gibbs Racing con Bell che ha amministrato ogni ipotetico ritorno da parte di Denny Hamlin e soprattutto di Austin Cindric. Il #2 di Penske Ford si è portato all’assalto della riconoscibile Camry #20 prima della bandiera a scacchi, l’ex campione della Daytona 500 e della NASCAR Xfinity Series si è dovuto accontentare della quarta piazza finale (la sesta sulla griglia di partenza). Hamlin (FedEx Toyota #11) si è accodato nell’ordine davanti a John H. Nemechek (Dollar Tree Toyota #42), Harrison Burton (Motorcraft/DEX Imaging Ford #21) e Zane Smith (WeatherTech Chevrolet #71).

Jimmie Johnson (Carvana Toyota #84) ed Anthony Alfredo (Death Wish Coffee Chevrolet #62) accedono alla Daytona 500 superando la qualificazione dal ‘Duel 1’, mentre Kaz Grala (Ruedebusch Ford #36) e David Ragan (BuildSubmarines.com Ford #60) hanno evitato l’eliminazione dopo la seconda ed ultima bandiera a scacchi di giornata. Niente da fare, invece, per JJ Yeley (100 Coconut Water Chevrolet #44) e BJ McLeod (Live Fast Motorsports #78).

Appuntamento ora a domenica per il via della ‘The Great American Race’ alle 20:30 (orario italiano)

RISULTATO DUEL 1 DAYTONA 2024

1 19 45 Tyler Reddick Nasty Beast Toyota 60 0 Running 1 1

2 3 9 Chase Elliott NAPA Auto Parts Chevrolet 60 0 Running

3 9 48 Alex Bowman Ally Chevrolet 60 0 Running

4 20 77 Carson Hocevar # Gainbridge/Zeigler Auto Group Chevrolet 60 0 Running

5 12 43 Erik Jones AdventHealth Toyota 60 0 Running 1 5

6 10 99 Daniel Suarez Freeway Insurance Chevrolet 60 0 Running 1 2

7 1 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 60 0 Running 1 1

8 15 54 Ty Gibbs Monster Energy Toyota 60 0 Running

9 2 5 Kyle Larson HendrickCars.com Chevrolet 60 0 Running 4 20

10 8 17 Chris Buescher Fastenal Ford 60 0 Running

RISULTATO DUEL 2 DAYTONA 2024

1 16 20 Christopher Bell DEWALT/Interstate Batteries Toyota 60 0 Running 1 1

2 2 2 Austin Cindric Discount Tire Ford 60 0 Running

3 17 11 Denny Hamlin FedEx Toyota 60 0 Running 1 5

4 19 42 John Hunter Nemechek Dollar Tree Toyota 60 0 Running

5 5 21 Harrison Burton Motorcraft/DEX Imaging Ford 60 0 Running 1 1

6 18 71 Zane Smith # WeatherTech Chevrolet 60 0 Running

7 12 6 Brad Keselowski Castrol Edge Ford 60 0 Running

8 3 24 William Byron Axalta Chevrolet 60 0 Running 2 5

9 7 14 Chase Briscoe Mahindra Tractors Ford 60 0 Running

10 15 51 Justin Haley TreeTop Apple Juice/Jacob Ford 60 0 Running