IGTC, Porsche davanti nella FP3 della 12h di Bathurst, 4° posto per Rossi

Laurens Vanthoor ha firmato il giro veloce nella FP3 della 12h di Bathurst, prima prova dell’dell’Intercontinental GT Challenge e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Il belga di EMA Manthey Motorsport Porsche #912 è stato il più competitivo, padrone della scena davanti al canadese Mikael Grenier (National Storage Racing with Triple Eight Mercedes #888) ed allo svedese Joel Eriksson (Phantom Global Team75 Bernhard Porsche #13).

Ottima quarta piazza per Valentino Rossi con la prima delle due BMW M4 GT3 del Team WRT. Il ‘Dottore’ torna a prendere le misure con il celebre Mt. Panorama, una delle piste automobilistiche più spettacolari ed impegnative al mondo.

Il compagno di box di Raffaele Marciello e di Maxime Martin si è inserito nella prima metà dello schieramento davanti a Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130, Triple Eight JMR Mercedes #88 e Wash It – Audi Sport Team MPC #22, auto leader nella FP1.

Il programma della più importante sfida di durata d’Australia continuerà nella giornata di domani dopo una nuova sessione di prove libere dedicata esclusivamente ai piloti Bronze. Nella mattinata locale il migliore è stato Liam Talbot, campione in carica del GTWC Australia a bordo della già citata Audi #22 del MPC.