NASCAR, posticipata a lunedì la Daytona 500

Niente Daytona 500 quest’oggi in seguito al maltempo che da ieri sta colpendo lo Stato della Florida. Gli organizzatori hanno preferito non aspettare l’evoluzione della giornata e di spostare direttamente a domani (lunedì 19 febbraio) la disputa della 66a edizione della prima prova della NASCAR Cup Series

La ‘The Great American Race’ si terrà sulla canonica distanza dei 200 giri a partire dalle 22.00 (orario italiano), poco dopo l’evento riservato alla NASCAR Xfinity Series che avrebbe dovuto iniziare il proprio campionato nella giornata di ieri.

Ricordiamo che su un ovale, specialmente se di grandi dimensioni, non è possibile gareggiare in sicurezza in caso di pista bagnata. La speranza è ora quella di vivere un lunedì regolare anche se purtroppo la possibilità di pioggia è presente anche nel nuovo programma provvisorio.

In base alle qualifiche di mercoledì ed ai Duel di giovedì, Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22) è atteso in prima posizione alla green flag davanti a Michael McDowell (Love’s Travel Stops Ford #34), Tyler Reddick (Nasty Beast Toyota #45), Christopher Bell (DEWALT/Interstate Batteries Toyota #20) e Chase Elliott (NAPA Auto Parts Chevrolet #9).