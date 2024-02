NASCAR, Hamlin vince il Clash di Los Angeles

Denny Hamlin ha vinto il ‘Clash’ della NASCAR Cup Series, competizione non valida ai fini del campionato che come da tradizione ha aperto la stagione agonistica. Il #11 di Joe Gibbs Racing Toyota ha fatto la differenza all’interno del famosissimo Los Angeles Memorial Coliseum dominando una manifestazione che è stata anticipata di un giorno viste le avverse condizioni meteo previste per la giornata di domenica.

Il plurivincitore della Daytona 500 ha avuto la meglio nell’overtime, il nativo dello Stato della Florida ha gestito la testa della competizione dalla pole-position per 58 dei 150 passaggi previsti. Seconda piazza per Kyle Busch (Morgan & Morgan Chevrolet #8), terza per campione in carica Ryan Blaney (Menards/Great Lakes Flooring Ford #12).

Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22), protagonista nel post gara di un diverbio con Ty Gibbs (Monster Energy Toyota #54), si è classificato in quarta posizione precedendo Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #5) ed Alex Bowman (Ally Chevrolet #48).

Piccola pausa di una settimana ora per la NASCAR Cup Series che in quel di Los Angeles ha disputato il terzo ‘Clash’ della propria storia dopo anni di eventi in quel di Daytona. Il ‘World Center of Racing’ accoglierà meno di 15 giorni tutti i protagonisti della nota serie statunitense in vista della prima prova dell’anno, la tradizionale Daytona 500 che commenteremo domenica 18 febbraio.

CLASSIFICA CLASH LAS VEGAS – NASCAR CUP SERIES

1 1 11 Denny Hamlin Sport Clips Haircuts Toyota 151 0 Running 2 58

2 5 8 Kyle Busch Morgan & Morgan Chevrolet 151 0 Running

3 23 12 Ryan Blaney Menards/Great Lakes Flooring Ford 151 0 Running

4 2 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 151 0 Running 2 8

5 8 5 Kyle Larson HendrickCars.com Chevrolet 151 0 Running

6 4 48 Alex Bowman Ally Chevrolet 151 0 Running

7 22 14 Chase Briscoe Mahindra Tractors Ford 151 0 Running

8 13 6 Brad Keselowski Castrol Edge Ford 151 0 Running 1 1

9 19 19 Martin Truex Jr. Bass Pro Shops Toyota 151 0 Running

10 6 24 William Byron Liberty University Chevrolet 151 0 Running