F1, Hamilton può portare ‘Bono’ alla Ferrari? Possono esserci altri nomi

Il 2024 potrebbe essere un lungo anno di transizione per la Ferrari. Soprattutto per la questione dell’arrivo di Lewis Hamilton nel 2025: il britannico vestirà di rosso alla soglia dei quarant’anni, ad una sola stagione dal cambio di regolamento che si vivrà nel 2026. Con lo sconvolgente acquisto del britannico iniziano ad esserci a cascata anche dei movimenti collaterali.

Si discute infatti su quale possa essere il team di tecnici ed ingegneri che possa affiancare Hamilton a Maranello. Il primo accostamento che viene alla mente per tutti gli appassionati quasi in automatico è quello di Peter Bonnington. Se magari questo nome non vi dice niente, chiamiamolo con l’appellativo con cui è conosciuto: Bono.

L’ormai leggendario ingegnere di gara senior di Hamilton, ormai dal lontano 2012, diventato famoso anche grazie ai numerosi team radio di cui è protagonista insieme al britannico, potrebbe essere un obiettivo della Ferrari, per poter così ricomporre la coppia. Al momento Toto Wolff non si scompone, ma lo stesso Bonnington pare aver accolto la notizia del suo assistito in rosso con l’emblematica frase ‘Ma siamo al primo aprile?‘. Uno scherzo che scherzo non è.

Questo clamoroso movimento di mercato potrebbe portarne altri. Loic Serra arriverà a maggio e potrebbe anche aver avuto un ruolo nella scelta di Hamilton. Potrebbero anche arrivare altri pezzi dalla Mercedes per seguire il sette volte campione del mondo.