MotoGp, Marc Marquez: “Sensazioni migliori oggi rispetto alla Malesia. Ci vorrà del tempo per capire la moto”

Non brilla Marc Marquez nelle prime uscite con la sua Ducati Pramac. Lo spagnolo, protagonista del cambio di moto più attenzionato da anni a questa parte nell’ambiente della MotoGp, non è ancora riuscito a mostrare il giusto feeling con il suo mezzo, chiudendo sedicesimo a quasi nove decimi dal miglior tempo di Pecco Bagnaia.

Anche logico trovarsi un attimo in difficoltà dopo anni in sella ad una Honda e tutto ciò che ha passato dal 2020 in poi. L’iberico sente però di aver fatto dei passi avanti, come riferito ai microfoni di Sky Sport: “Sensazioni migliori qui rispetto alla Malesia, dove facevo un po’ più fatica. Qui sin dall’inizio mi sono sentito più a mio agio con la moto“.

Marquez entra poi nello specifico: “Per ora faccio ancora fatica nelle curve veloci, nel settore 3, quando non hai ancora fiducia al 100% nella moto, che non la conosci ancora, la cosa più difficile è quella di arrivare alle giuste velocità. Nelle curve lente sai che se cadi ti fai poco o nulla, mentre in quelle veloci deve essere tutto chiaro per andare forte”.

In un’altra intervista, ripresa da GpOne, Marquez è più specifico, abbassando un po’ le aspettative su di lui: “Arrivo da quattro anni difficili, devo ritrovare fiducia. Ho affrontato con calma il precampionato, cercando di capire la moto, sono cose che richiedono tempo. Sono umano anche io, gli anni passano e stanno arrivando piloti più giovani e veloci. Sto cercando di imparare da qualche pilota Ducati, ci vorrà del tempo e vedremo se un passo alla volta riuscirò ad avvicinarmi a loro. Se il mio obiettivo fosse cercare di vincere sarebbe frustrante“.