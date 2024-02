MotoGP, la KTM non si nasconde più: “Vogliamo vincere il titolo iridato e siamo pronti per farlo”

Oggi ha ufficialmente preso il via la stagione 2024 della KTM. Il team austriaco, dopo diversi anni di apprendistato in MotoGP, ha iniziato a fare vedere il proprio potenziale con un 2023 nel quale sono arrivati anche due successi nelle gare sprint a firma di Brad Binder. Di pari passo si è vissuta la sensazione di una crescita evidente. Da ora in avanti, quindi, non si scherzerà più e l’asticella degli obiettivi, gioco forza, si dovrà alzare.

In occasione della presentazione della nuova moto, la KTM RC16, che sarà tra le mani anche di Pedro Acosta e Augusto Fernandez nel team Gas Gas, sono arrivate dichiarazioni importanti da parte della scuderia di Mattighofen. In primis da parte di Pit Beirer, direttore motorsport della Casa austriaca. Un messaggio chiaro, all’interno e all’esterno:

“Il nostro grande obiettivo, grande sogno, è spingere per vincere il campionato del mondo e sento che nel 2024 siamo pronti per farlo. Sento che il pacchetto è decisamente completo e abbiamo tutte le persone al posto giusto, anche i due piloti che abbiamo mi rendono molto felici. Abbiamo un calendario impegnativo ma amiamo correre: sappiamo quando è il momento di ‘andare’ e quando è il momento di brillare. Le gare ci spingono a dare il massimo ogni giorno: essere in pista, stare con il pubblico, è quello che piace ai piloti e penso che siamo davvero preparati per il 2024”.

Parole importanti confermate anche dal team manager Francesco Guidotti: “Siamo reduci da un 2023 molto soddisfacente e in cui siamo cresciuti parecchio: siamo abbastanza contenti di come moto e piloti sono migliorati e nel 2024 dobbiamo portare avanti il percorso di crescita iniziato la scorsa stagione. Ci sono aree in cui avremo spazio per migliorare le nostre prestazioni: in generale il progetto è molto equilibrato e dobbiamo solo spingere quando sappiamo che è il momento di farlo. Non vedo l’ora di arrivare alla prima gara perché è lì che finiscono le parole e inizia la vera azione: niente scuse, è tempo di correre”.

Le parole dei piloti. Brad Binder a sua volta non nasconde le sue ambizioni: “Abbiamo sempre migliorato negli ultimi anni: 11° posto, poi 6°, 6° e 4°, quindi non ho dubbi che faremo meglio del 4° posto finale del 2023. La scorsa stagione è stata bella, ma anche difficile: mi sentivo come se avessimo più potenziale, ma siamo stati sempre più competitivi, in ogni fine settimana, e in lotta per il podio. Questa però è la stagione in cui possiamo fare la differenza: sarà la mia decima stagione in KTM, la squadra è sempre rimasta unita, abbiamo tutti lo stesso obiettivo e l’unica cosa che resta da fare è di cercare di finire il lavoro in MotoGP”.

Jack Miller, invece, vuole la riscossa dopo il 2023: “Lo scorso è stato un anno di apprendimento e di crescita per me, come persona e pilota, e nella seconda metà della stagione ci siamo sentiti a nostro agio con la moto e in grado di iniziare a lottare per le posizioni in cui dovevamo essere. In KTM quando si trovano nuove idee si danno tutti da fare per averle in pista al più presto possibile: avere quella motivazione da parte dell’azienda è fantastico come pilota. Nel 2023 non sono riuscito a realizzare tutti i desideri che volevo, ma per il 2024 ho una nuova lista..”.