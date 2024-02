MotoGP, Francesco Bagnaia sarà ospite della quarta serata del Festival di Sanremo 2024

Di ritorno dalla Malesia, dopo aver concluso ieri la tre-giorni di test collettivi pre-stagionali della MotoGP (in vista del GP inaugurale previsto in Qatar a inizio marzo) con il miglior tempo ed il nuovo record non ufficiale della pista di Sepang, Francesco Bagnaia salirà sul palco dell’Ariston come ospite in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2024.

Si tratta del secondo sportivo italiano a calcare il palcoscenico ligure in questa 64ma edizione della kermesse musicale, dopo la comparsata della sciatrice Federica Brignone durante la serata inaugurale. Non sarà comunque una prima volta anche per il motociclismo azzurro, rappresentato in passato al Festival da Marco Lucchinelli (come concorrente) nel 1982 e da Valentino Rossi come ospite di Pippo Baudo nel 2003.

Sempre in ambito motoristico, l’anno scorso il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc fu invece presente in prima fila all’Ariston per seguire da vicino la finale di Sanremo 2023. Bagnaia tornerà in pista solamente tra dieci giorni per gli ultimi test pre-stagionali a Lusail, con il sogno di conquistare a fine 2024 il terzo titolo mondiale consecutivo in MotoGP.