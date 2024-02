MotoGP, Fabio Quartararo: “La nuova M1? C’è del potenziale, ma dobbiamo esprimerlo”

La Yamaha M1 per il Mondiale 2024 di MotoGp è stata svelata. Alla presenza di Alex Rins e soprattutto di Fabio Quartararo, la moto è stata presentata ai giornalisti.

Proprio Quartararo, campione del mondo nel 2021, ha detto ai media: “Speriamo di fare un ulteriore step durante i prossimi tre giorni. Sono contento di come Yamaha sta lavorando, abbiamo il potenziale ma dobbiamo trovare la strada per provarlo”.

Poi a Sky Sport ha confidato: “Tutti sappiano che il 2023 non è stato positivo; né per me né per il team. Speriamo davvero di tornare in alto. Grazie alle concessioni durante avremo un pelino di test in più a disposizione per sviluppare la moto”.

Infine pensando al 2024, il francese ha detto: “Del risultato finale non posso parlare, ma voglio tornare a vincere. Ho solo questo in testa. Non so se sarà un processo breve o lungo per tornare alla vittoria, ma la otterrò insieme al mio team quest’anno”.