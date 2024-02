MotoGP, Davide Brivio è il nuovo team principal di Aprilia Trackhouse. “È successo tutto molto velocemente”

Tre anni dopo aver portato la Suzuki sul tetto del mondo con lo storico titolo di Joan Mir nel 2020, Davide Brivio torna in MotoGP accettando una nuova allettante sfida rappresentata da Trackhouse Racing, team satellite Aprilia. Il manager italiano sarà infatti il team principal di Trackhouse, squadra che può contare su un’interessante coppia di piloti composta da Raul Fernandez e Miguel Oliveira.

“È successo tutto molto velocemente negli ultimi giorni, quando Justin Marks mi ha chiesto di aiutare Trackhouse nella sfida della MotoGP. È così eccitante far parte di questo nuovo progetto fin dall’inizio e non vedo l’ora di conoscere di più Trackhouse e vedere cosa possiamo portare in MotoGP dalla visione di successo e dall’esperienza che questa azienda ha in altri sport e ambienti“, dichiara Brivio.

“Potrebbe essere un’ottima combinazione dei due mondi. Ora manca solo un altro test, è quasi ora di andare a correre e cercheremo di supportare il più possibile i nostri due piloti Miguel e Raul e divertirci. Negli ultimi giorni è successo tutto davvero velocemente ma è una grande notizia, e inizieremo subito a lavorare“, aggiunge il 59enne dopo l’annuncio ufficiale dell’accordo.

Nel 2021 Brivio aveva accettato l’offerta di Renault per diventare team principal di Alpine in Formula Uno, ricoprendo poi nei due anni successivi altri ruoli all’interno della casa francese come quello di direttore del programma giovani piloti e di tutti i progetti non legati alla F1.