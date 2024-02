MotoGP, Bastianini in testa con il record a Sepang nella seconda giornata di test. 5° Bagnaia, crescono KTM e Aprilia

Si è appena conclusa la seconda delle tre giornate dei test collettivi ufficiali pre-stagionali della MotoGP a Sepang in vista del Mondiale 2024, che scatterà tra un mese in Qatar. Il day-2, andato in scena su pista asciutta, ha fornito delle indicazioni molto interessanti sui possibili progressi prestazionali delle nuove moto e sul processo di adattamento dei piloti che hanno cambiato team rispetto all’anno scorso.

Segnali estremamente positivi in casa Ducati, che ha piazzato cinque moto nella top7 e sei nella top9 della graduatoria odierna ottenendo soprattutto dei riscontri incoraggianti con i tre piloti titolari (Bagnaia, Bastianini e Martin, tutti chiamati a provare la nuova carena) alla guida della GP24. Enea Bastianini ha confermato il suo feeling speciale con il circuito malese, firmando il nuovo record non ufficiale del tracciato in 1’57″134 proprio durante l’ultimo time-attack di giornata.

Il romagnolo, vincitore pochi mesi fa del Gran Premio a Sepang, ha preceduto di 139 millesimi lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), a sua volta più rapido rispetto alla pole position (e record ufficiale della pista) del 2023 e subito molto efficace nella pre-season. Terzetto di ducatisti completato dal campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, in crescita rispetto a ieri e 5° a 335 millesimi dalla vetta testando inoltre anche il nuovo scarico sulla GP24.

Gli unici inserimenti nelle posizioni di vertice per spezzare il dominio della casa di Borgo Panigale sono quelli del sudafricano Brad Binder, 3° a 193 millesimi con una KTM rinnovata (diversi esperimenti di aerodinamica, tra cui un nuovo cupolino), e del catalano Aleix Espargarò, 4° a 312 millesimi concentrandosi ormai esclusivamente sulla nuova Aprilia RS-GP 24.

Ducati in top10 con le GP23 di Fabio Di Giannantonio, 6° a 0.485, Alex Marquez, 7° a 0.538, e Marco Bezzecchi, 9° a 0.733, mentre Marc Marquez è rimasto più attardato in 14ma piazza a 0.984 completando ben 72 giri (più di chiunque altro) per recuperare almeno in parte il tanto tempo perso ieri per i vari problemi tecnici.

Da segnalare i costanti progressi del fenomenale rookie spagnolo Pedro Acosta, 8° a 0.592 dalla testa con la KTM di Red Bull GasGas Tech 3. Qualche spunto positivo soprattutto sul passo ma ancora tanto da lavorare per colmare il divario con i big da parte di Honda e Yamaha, che piazzano Joan Mir in decima e Fabio Quartararo in undicesima posizione a sette decimi dal miglior tempo assoluto.

CLASSIFICA DAY-2 TEST SEPANG MOTOGP 2024