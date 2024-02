MotoGP, attesa per la nuova Ducati ufficiale a Sepang. Le soluzioni di Dall’Igna per fare ancora la differenza

La lunga sosta invernale è ormai finita per i piloti della MotoGP, che si apprestano a scendere in pista a Sepang da martedì 6 a giovedì 8 febbraio per la prima finestra di test collettivi ufficiali pre-stagionali in vista del Mondiale 2024. Il circuito malese in realtà ha già ospitato nei giorni scorsi uno shakedown riservato a collaudatori, rookie e alle line-up titolari di Yamaha e Honda (grazie al nuovo sistema di concessioni).

Grande attesa dunque per vedere in azione il resto della griglia sulle nuove moto quando mancano quattro settimane al primo Gran Premio del 2024 in Qatar (8-10 marzo), per capire meglio i possibili valori in campo tra le varie case e anche tra compagni di marca a parità di mezzo. Riflettori puntati ovviamente sulla Ducati, dominatrice assoluta degli ultimi anni ed in particolare del 2023, con una netta superiorità tecnica da confermare però anche nella prossima stagione.

Il collaudatore pugliese Michele Pirro ha già testato alcune soluzioni aerodinamiche sulla nuova GP24 durante lo shakedown, ma adesso saranno i piloti ufficiali a dover portare avanti lo sviluppo della moto. Vedremo se l’ingegner Gigi Dall’Igna riuscirà a fare nuovamente la differenza, proponendo delle novità tecniche subito efficaci e giocando quindi d’anticipo sulla concorrenza.

Da segnalare l’assenza almeno nei primi due giorni (per il terzo sarà da valutare) di Franco Morbidelli con la Ducati del Team Pramac dopo il brutto incidente di Portimao in un test privato. La casa di Borgo Panigale, per valutare la competitività ed il potenziale della GP24, potrà contare comunque sui factory Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini oltre allo spagnolo Jorge Martin (con Pramac). Tutti gli altri ducatisti (Mooney VR46 e Gresini) avranno invece a disposizione la GP23 utilizzata da Pecco per vincere l’ultimo titolo iridato.