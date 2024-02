Mondiali Doha 2024: il programma di domani. Orari 8 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara

Domani, giovedì 8 febbraio, andrà in scena la settima giornata dei Mondiali degli sport acquatici a Doha (Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e tuffi dalle grandi altezze terranno banco fino al 18 febbraio. Nel day-7 saranno il torneo di pallanuoto femminile, la danza in vasca, le gare dei tuffi e le 5 km del nuoto di fondo a regalare emozioni.

Il tutto avrà inizio con la fase preliminare della routine free della squadra italiana nel nuoto artistico. Le azzurre testeranno il loro esercizio in vista della Finale del giorno successivo, in cui sarà fondamentale ottenere un bel piazzamento per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. In gara dal trampolino tre metri ci saranno poi Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, andando a caccia del pass per la semifinale.

Nelle acque libere sarà la volta della staffetta mista, con Gregorio Paltrinieri che offrirà il suo contributo alla causa per conquistare una medaglia. Grandi attese poi nella sfida del Gruppo D del torneo di pallanuoto femminile tra il Setterosa e il Canada. La formazione allenata da Carlo Silipo vuole l’accesso diretto ai quarti di finale e il tutto passa da questo incontro. A seguire vi sarà la Finale del duo libero con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero e nel sincro dalla piattaforma Larsen e Timbretti vorranno ottenere un punteggio degno di questa nota per conquistare il pass a Cinque Cerchi.

Il settimo giorno di gara dei Mondiali degli sport acquatici di Doha 2024 sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport HD e da Rai2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-7 della capitale qatariana.

MONDIALI DOHA 2024

Giovedì 8 febbraio (orari italiani)

07.00 Pallanuoto femminile: Singapore vs Nuova Zelanda (fase a gironi)

07.30 Nuoto artistico: programma libero squadra – Preliminari

08.00 Tuffi: trampolino tre metri donne – Preliminari

08.30 Nuoto di fondo: staffetta 4×1500 mixed

08.30 Pallanuoto femminile: Sudafrica vs Gran Bretagna (Fase a gironi)

10.00 Pallanuoto femminile: Italia vs Canada (fase a gironi)

11.30 Pallanuoto femminile: Ungheria vs Australia (fase a gironi)

12.00 Nuoto artistico: doppio libero – Finale

14.00 Pallanuoto femminile: Brasile vs Paesi Bassi (fase a gironi)

15.30 Pallanuoto femminile: USA vs Kazakistan (fase a gironi)

16.30 Tuffi: sincro piattaforma uomini – Finale

17.00 Pallanuoto femminile: Spagna vs Francia (fase a gironi)

18.30 Pallanuoto femminile: Grecia vs Cina (fase a gironi)

AZZURRI IN GARA

Giovedì 8 febbraio (Orari italiani)

07.30 Nuoto artistico: programma libero squadra – Preliminari (Italia)

08.00 Tuffi: trampolino tre metri donne – Preliminari (Chiara Pellacani, Elena Bertocchi)

08.30 Nuoto di fondo: staffetta 4×1500 mixed (Italia)

10.00 Pallanuoto femminile: Italia vs Canada (fase a gironi)

12.00 Nuoto artistico: doppio libero – Finale (Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero)

16.30 Tuffi: sincro piattaforma uomini – Finale (Andreas Sargent Larsen, Eduard Timbretti)

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD; Rai2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport