Mondiali Doha 2024: il programma di domani. Orari 2 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara

Domani, venerdì 2 febbraio, prenderanno il via i Mondiali degli sport acquatici a Doha (Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, tuffi e tuffi dalle grandi altezze terranno banco fino al 18 febbraio. Nel day-1 saranno la danza in vasca e le gare dal trampolino e dalla piattaforma ad animare la scena.

Nel nuoto artistico sarà l’occasione per ritrovare in gara Giorgio Minisini. L’azzurro, costretto a saltare i Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone) per un infortunio importante al ginocchio sinistro, sarà presente anche per prendersi una rivincita. La sua avventura inizierà dai Preliminari del solo tecnico uomini. Fari puntati anche sul duo tecnico formato da Linda Cerruti e da Lucrezia Ruggiero. In questa sede ci si gioca il pass olimpico e le nostre portacolori non potranno permettersi errori.

Nei tuffi la mattinata sarà all’insegna dei Preliminari del trampolino da un metro. La prova femminile vedrà ai nastri di partenza Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, motivate a far bene. Successivamente Pellacani, Irene Pesce, Eduard Timbretti e Matteo Santoro si giocheranno le loro chance di medaglia nel Team Event. Una Finale che precederà l’atto conclusivo dal metro.

Il primo giorno di gara dei Mondiali degli sport acquatici di Doha 2024 sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, RaiPlay2 e RaiPlay3. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 della capitale qatariana.

MONDIALI DOHA 2024

Venerdì 2 febbraio

07.30 Nuoto artistico: solo tecnico donne – Preliminari

08.00 Tuffi: trampolino 1 metro donne – Preliminari

10.00 Nuoto artistico: solo tecnico uomini – Preliminari

12.00 Nuoto artistico: duo tecnico – Preliminari

13.30 Tuffi: Team Eventi – Finale

17.00 Tuffi: trampolino 1 metro donne – Finale

AZZURRI IN GARA

07.30 Nuoto artistico: solo tecnico donne – Preliminari (Susanna Pedotti)

08.00 Tuffi: trampolino 1 metro donne – Preliminari (Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi)

10.00 Nuoto artistico: solo tecnico uomini – Preliminari (Giorgio Minisini)

12.00 Nuoto artistico: duo tecnico – Preliminari (Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero)

13.30 Tuffi: Team Eventi – Finale (Irene Pesce, Chiara Pellacani, Eduard Timbretti e Matteo Santoro)

17.00 Tuffi: trampolino 1 metro donne – Finale

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, RaiPlay2 (tuffi), RaiPlay3 (nuoto artistico)

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse