Milano-Venezia oggi in tv, semifinale Coppa Italia basket 2024: orario, programma, streaming

Archiviati i quarti di finale di Coppa Italia, con la parte bassa del tabellone che ha visto le clamorose eliminazioni di Virtus Bologna e Brescia, due delle candidate al titolo, è il momento di giocarsi un posto in finale sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino. E a scendere in campo, per primi, alle ore 18 di oggi sono l’EA7 Emporio Armani Milano e la Umana Reyer Venezia.

Nessun problema per le teste di serie numero 1 (Venezia) e 4 (Milano) che nei quarti hanno battuto agevolmente Pistoia e Trento. Prova di forza soprattutto dei ragazzi di Ettore Messina, che sono in striscia positiva in Italia e vogliono continuare per conquistare il primo titolo stagionale. Ma Venezia non è da meno e anche se non arriva da un periodo perfetto si prospetta una sfida interessantissima.

La semifinale tra Olimpia Milano e Reyer Venezia verrà trasmessa in diretta tv su DMAX (in chiaro) e su Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà visibile su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della partita con aggiornamenti costanti in tempo reale.

