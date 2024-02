Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò: “Sarà la migliore Olimpiade invernale di sempre”

Tutto è bene quel che finisce bene? Siamo a due anni precisi dall’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e sembra essere risolta anche la questione riguardante la pista di bob. Procedono i lavori (che sono in parte anche in grande ritardo), l’obiettivo è farsi trovare pronti nel febbraio 2026 per un’edizione importantissima nel Bel Paese.

Il presidente del Coni e del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici invernali, Giovanni Malagò, è intervenuto nel corso del simposio ‘Sport, calcio e calciomercato’, ospitato a Palazzo Sciarra a Roma: “Sta andando a pieno regime, ora si tratta solo di rispettare il cronoprogramma. Finalmente siamo arrivati alla conclusione per quanto riguarda la questione della pista da bob”.

Poi una promessa importante: “Con cognizione di causa sostengo che alla fine sarà la migliore Olimpiade invernale di sempre, ne sono convinto”.

E aggiunge infine: “E’ assolutamente impossibile in Italia riuscire a realizzare un impianto sportivo se non c’è l’obbligatorietà della costruzione legata a un grande evento sportivo. E’ così dal 1956, dai Giochi di Cortina”.

Foto: Lapresse